Leserreaktionen – «Der Biden-Administration ist ein Glanzstück gelungen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Treffen von Biden und Putin in Genf.

Guy Parmelin mit Wladimir Putin und Joe Biden vor dem Treffen in der Villa la Grange in Genf. Foto: AFP

Zum Gipfel in Genf

Die Debatte zwischen Wladimir Putin und Joe Biden drehte sich vermehrt um Computer- und weniger um Raketenprogramme. Erstmals stand die Cyber-Sicherheit weit oben auf der Agenda. Klartext sprach Biden in Sachen Computerattacken, indem er die mutmasslich russische Hackerangriffe auf Regierungsstellen und eine amerikanische Pipeline verurteilte. Und dass sich Russland in die US-Wahlen 2016 und 2020 einmischte. Biden übergab Putin eine Liste mit 16 zivilen Einrichtungen, die nicht attackiert werden dürfen. Ansonsten würden die USA im Cyberspace Gegenmassnahmen ergreifen. Das kann ja gut werden mit unserer überheblichen Digitalisierung, da lauern grosse Gefahren in unserer virtuellen Scheinwelt. Hans Trachsel, Burgdorf

Auch wenn viele Medien über «Schrittchen» spotten: Ich sehe viel mehr den ersten Schritt zur Umkehr einer Negativ-Spirale seit 2014. Nebst ersten konkreten Vereinbarungen hat man Wünsche ausgetauscht und sich dafür drei bis sechs Monate Zeit eingeräumt. Die eingesetzten Fachgruppen zu Cyber-Security und Nuklear-Abrüstung sprechen für den Einstieg in einen Verständigungsprozess – ob dieser von Erfolg gekürt sein wird, werden wir wohl schon bis Weihnachten abschätzen können. Gemessen an der extrem schwierigen Ausgangssituation ist der neuen US-Administration ein diplomatisches Glanzstück gelungen. Onlinekommentar von Jörg Keller

Biden und Putin kämpfen in Genf um die Ukraine. Lesenswert in diesem Zusammenhang ist das Buch «Graue Bienen» des russischsprachigen ukrainischen Schriftstellers Andrej Kurkow. Darin geht es um das Überleben des ukrainischen Bienenzüchters Sergej in der grauen Zone zwischen den Fronten im Donbass, wo ukrainische und prorussische Kämpfer jeden Tag aufeinander schiessen und der Bienenzüchter ohne Strom und mit einem Minimum an Lebensmitteln überleben muss. Im Frühling und Sommer sucht er einen Ort, wo seine Bienen Nektar sammeln können. Wie wäre es, wenn unsere Nachbarn sich die Schweiz aneignen möchten und wir mit einem Minimum an Strom und Lebensmitteln überleben müssten? Line Bussard, Bern

Zu «CO2-Gesetz: Ausgerechnet die Jungen sagten Nein»

Von den Jungen bin ich schwer enttäuscht. Da wird für Umweltanliegen die Schule geschwänzt, illegal auf dem Bundesplatz während der Session Radau gemacht und uns Älteren vorgeworfen, dass wir ihnen die Zukunft zerstören. Mir, meist auf SVP-Linie stimmend, hat vieles an der CO2-Abgabe auch nicht gepasst. Aus Solidarität mit den Jungen und für einen Schritt in die richtige Richtung habe ich aber für das CO2-Gesetz gestimmt. Nach der Abstimmung lese ich, dass gemäss Umfrage nur 42 Prozent der 18- bis 34-Jährigen ein Ja eingelegt haben. Meine Altersklasse ab 65 Jahren hat mit 54 Prozent zugestimmt. Sich politisch legal zu engagieren, ist halt nicht so mega und bringt keine grosse mediale Aufmerksamkeit. Für mich haben die Jungen den Öko-Bonus verspielt. Martin Ramseier, Sumiswald

Zu «Jetzt bekämpft die Junge SVP das Zertifikat»

Das Covid-Zertifikat schränke das Leben der Bürgerinnen und Bürger ein, Nichtgeimpfte würden diskriminiert. Dies sagt die Junge SVP. Das Gegenteil ist der Fall: Trotz Impfung und Testung werden Menschen diskriminiert und einschränkt. Eines von vielen Beispielen: Ein Laientheater spielt jährlich in einem Kleintheater eine Komödie. Jede Produktion ist ein Non-Profit-Produkt. Wenn die Schutzmassnahmen weiter eingehalten werden müssen, ergibt dies pro Jahr ein Defizit von mehreren Tausend Franken. Kein einziger Gast muss sich vor einem Besuch im Theater impfen lassen. Es gibt die Möglichkeit eines Tests. Das Covid-Zertifikat drückt Solidarität gegenüber Mitmenschen aus. Ich hoffe, alle helfen mit, damit die Kultur von Laien zurückkehren kann, was mit Schutzkonzepten ein Ding der Unmöglichkeit ist. Renata Pfister-Frezza, Bern

Zum Nein zu den Agrarinitiativen

Stellen wir uns vor, all die Energie (Geld und mental), die aufgewendet wurde, um die zwei Agrarinitiativen zu Fall zu bringen und den Pestizideinsatz zu rechtfertigen, würde in eine fundierte und konsequente Bio-Ausbildung der jungen Bäuerinnen und Bauern fliessen. Die zukünftigen Generationen könnten in unserem wundervollen Land wieder gesundes und reines Wasser aus allen Quellen trinken. Albert Remund, Murzelen

Mit der Ablehnung der beiden Agrarvorlagen geht die Vergiftung und die damit einhergehende Zerstörung unserer Lebensgrundlage munter weiter. Die Agrarkonzerne – und damit auch die Pharma-Lobby, denn mit kranken Menschen lässt sich viel Geld verdienen – reiben sich die Hände, wurde das Schweizervolk doch einmal mehr mit einem gigantischen finanziellen Einsatz und der erneuten Androhung von Arbeitsplatz-Verlusten für dumm verkauft. Damit sägen wir am Ast, auf dem wir alle sitzen – und nicht umgekehrt. Anne Arquint, Bern

Zu «Kontroverse um eine Polizeiaktion beim Bahnhof Bern»

Es ist bei gewissen Leuten wie ein pawlowscher Reflex. Wenn der Mann unter dem Knie des Polizisten nicht weisser Hautfarbe ist, muss es sich um rassistisch motivierte Polizeigewalt handeln. Völlig egal, was er sich zuschulden kommen liess. Wäre der Mann weiss und dazu etwa noch glatzköpfig, dann sähe die Sache sicher ganz anders aus. Seriöser und unabhängiger Journalismus sieht für mich anders aus. Adrian Junker, Enggistein

