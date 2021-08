Oben ohne als Trend – Der BH, das heimliche Corona-Opfer Frauen verzichteten seit dem Homeoffice auf das Tragen des Büstenhalters. Heisst es. Steht das weiblichste aller Kleidungsstücke tatsächlich vor dem Aus? Bettina Weber

Bei vielen Frauen die erste Geste, die sie beim Nachhausekommen machen: Den BH öffnen und durchatmen nach dem Motto: «Free the girls!» Foto: Getty Images

Ihre Brüste, sagte Schauspielerin Gillian Anderson unlängst, könnten ihr bis zum Bauchnabel hängen, völlig egal, sie ziehe keinen BH mehr an – viel zu unbequem. Eine Welle der Sympathie brandete der 53-Jährigen in den sozialen Medien entgegen, yesss!!!, schrieben Frauen allen Alters entzückt, sie wüssten haargenau, wovon Anderson rede, es gehe ihnen genauso.

Gillian Anderson – bekannt aus «Akte X» und zuletzt als Premierministerin Maggie Thatcher in der vierten Staffel von «The Crown» zu sehen – brachte auf den Punkt, was sich seit Beginn der Pandemie nicht nur im Freundinnenkreis hatte beobachten lassen, sondern immer wieder Thema in den internationalen Medien war: dass Frauen im Homeoffice zunehmend auf ein Kleidungsstück pfeifen, das eigentlich als unverzichtbar gilt – den BH. Covid killed the bra, sozusagen.