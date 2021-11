Der Kanton Bern und der Islam – Der Beziehungsstatus zu den Muslimen ist kompliziert Die Berner Behörden wollen mit den muslimischen Gemeinschaften ein engeres Verhältnis pflegen. Dazu haben die Muslime konkretere Ideen als der Kanton. Quentin Schlapbach

Die Moschee im Haus der Religionen ist eine von 18 muslimischen Gemeinschaften im Kanton Bern, die in der neuen Religionskarte eingetragen sind. Foto: Adrian Moser

Wenn im Kanton Bern 25 Personen gemeinsam in einem Raum sind, ist die Chance gross, dass eine davon eine Muslimin oder ein Muslim ist. Rund vier Prozent beträgt der Anteil der Muslime in der Berner Bevölkerung. Genauere Zahlen gibt es nicht, weil die religiöse Zugehörigkeit bei den Gemeinden nicht erfasst wird. Gemäss nationalen Statistiken gehört der Islam aber zu den wenigen Konfessionen in der Schweiz, die in den letzten Jahren leicht wachsen konnten.

Wie bei den Christen spielt der Glaube auch bei den Muslimen meist eine sehr unterschiedlich grosse Rolle im Leben. Manche zelebrieren ihn bloss bei grossen Festen, andere wiederum gehen regelmässig in eine Moschee.