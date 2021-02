Brand in Schönbühl – Der Betrieb läuft weiter Eine Nebenhalle der Keller Treppenbau AG ist in der Nacht auf Dienstag abgebrannt. Darin befanden sich eine Werkstatt und fertige Treppen. Das Unternehmen kann trotzdem weiterproduzieren. Fabio Peter

Die abgebrannte Nebenproduktionshalle der Schreinerei. Das Feuer brach laut der Kantonspolizei um 2.20 Uhr aus. Foto: Barbara Héritier Die Spuren, die das Feuer hinterliess, waren am Dienstag bei Tageslicht auch von aussen deutlich zu sehen. Foto: Barbara Héritier Am Morgen war das Feuer unter Kontrolle und gelöscht. Foto: News-Scout 20 Minuten 1 / 8

Das Feuer in Schönbühl brach mitten in der Nacht aus. Rund 65 Einsatzkräfte von vier Feuerwehren mussten ausrücken, wie die Kantonspolizei mitteilte. Am Morgen hatten sie den Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand, eine Evakuierung war nicht notwendig. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Dienstagmorgen mussten die Angestellten der Keller Treppenbau AG in den Medien lesen, dass ihr Betrieb vom Feuer zerstört wurde. «Das war ein Schock für das ganze Team», sagt Brigitte Steiner, verantwortlich für Finanzen und Buchhaltung der Firma.