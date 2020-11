Leserantwort – Der Besucher kommt aus Amerika Leser Fritz Neukomm wollte wissen, was das für ein Käfer ist. Die Antwort: ein Einwanderer aus Nordamerika.

Auch auf dem Auto von Leser Charles Halbeisen aus Worb fühlt sie sich wohl: die Amerikanische Kiefernwanze. Foto: zvg

«Nicht alles ist so, wie es scheint», schreibt Walter Blaser aus Laupen. Denn wir und Leser Fritz Neukomm aus Spiez haben kürzlich gefragt: «Welcher Käfer klebt da an der Fensterscheibe?» Doch: Zu sehen war gar kein Käfer, sondern eine Wanze. Beim Tier, das Fritz Neukomm in letzter Zeit öfter antrifft, handelt es sich um eine Amerikanische Kiefernwanze. «Es ist ein Insekt, das ab 1999 von Amerika nach Europa eingeschleppt wurde und sich hier weit verbreitet hat», schreibt Walter Blaser. Das bestätigen auch viele Leserinnen und Leser, die uns berichteten, die Wanze ebenfalls im Haus oder Auto gesehen zu haben.

«Diese Wanze ist auf Nadelbäume angewiesen. Zur Überwinterung suchen sie oft auch Schutz in Gebäuden», schreibt Kurt Kernen aus Thun. Leser Peter Nyffeler ergänzt: «Da die Tiere nicht stechen und nicht wie andere Wanzenarten stinkende Sekrete absondern können, stellt die Begegnung mit ihnen keine Gefahr dar.» Und warum heisst sie Kiefernwanze? Das weiss Marianne Jeanmaire aus Toffen: «Fühlt sie sich bedroht, sondert sie ein Sekret ab, das ähnlich riecht wie Kiefernnadeln.» (dog)