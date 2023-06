Denkwürdige Berner Verbrechen – Der Besucher am Heiligabend machte keine Geschenke Wer ermordete das Ehepaar Hirschi? Der «Weihnachtsmord» im Berner Breitenrain-Quartier machte 1910 Schlagzeilen über die Landesgrenzen hinaus. Alexander Sury

Der 70-jährige Mann weist sechs Stichwunden am Hals auf und ein gebrochenes Schläfenbein, seine um ein Jahr jüngere Frau hat zwei Stichverletzungen am Hals und einen Schädelbruch. Entdeckt wird der Doppelmord am späten Abend des 25. Dezember 1910 von der 20-jährigen Glätterin Maria Hauser. Sie hat beim kinderlosen Ehepaar Johann und Elise Hirschi im Dachstock ein Zimmer gemietet.