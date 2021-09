Kolumne «Bern & so» – Der beste Platz Wenn der mentale Alltagsschrott sich in einem kleinen Moment einfach so in Luft auflöst. Simone Lippuner

Ich muss meinen Jungen aus dem Kindergarten abholen und bin ein bisschen spät dran. Die Verkehrspolizistin bemerkt wohl meine Nervosität und winkt mich beim Fussgängerstreifen direkt beim Bieler Bahnhof zu sich heran – obwohl sie, das weiss ich, im selben Moment eigentlich die Hand zum Stopp in die Höhe strecken will.

Die Kolumne Infos einblenden In der Kolumne «Bern & so» teilen Simone Lippuner, Michael Bucher, Martin Burkhalter und Sandra Rutschi abwechselnd ihre kleinen und grossen Beobachtungen rund ums Leben im Kanton Bern.

Ich freue mich über die unerwartete Empathie, da bremst mich die Frau im orangen Gilet abrupt ab. Auf der Mittelinsel. WTF, denke ich. Das hat jetzt viel gebracht. Von der gegenüberliegenden Seite dasselbe Szenario. Da stehe ich nun mit einer Unbekannten in der Mittags-Rushhour auf dieser Betoninsel, Busse und Autos rauschen vorbei, wir müssen beide lachen, ernten einen strengen Blick der Polizistin.

Verschwitzt komme ich beim Kindergarten an. Da steht schon eine Horde Mütter und Väter – aber nicht auf dem Pausenplatz verteilt, sondern konzentriert auf einer Fläche von zwei auf zwei Metern. Sie warten. Starren nach oben. «Das ist der beste Platz», flüstert mir eine Mutter verschwörerisch zu.

Das weiss ich natürlich. Von hier aus hat man freien Blick auf das hübsche Bogenfenster zwischen dem zweiten und dem dritten Stockwerk des Schulhauses. Hier hängen die «Kurzen», so nennt ein Freund den Nachwuchs, jeweils an der Heizung, drücken ihre Nasen an der Scheibe platt, winken, schneiden Grimassen, werfen Kusshände nach unten.

Es ist ein Spektakel. Jeden Tag aufs Neue. Beim Abschied am Morgen genauso wie beim Abholen am Mittag. Und ja, das klingt jetzt kitschig, aber ich kann noch so gehetzt sein vom Alltag mit seinen Pflichten: Dieser Moment am Fenster, wenn ich in der Masse aus gelben Chindsgi-Gurten und Paw-Patrol-Mützen meinen Bub entdecke, sich unsere Blicke treffen, löst sich der mentale Schrott in Luft auf. Da platzt mein Herz vor Freude, Stolz und Wehmut.

Chindsgi! So weit sind wir schon! Auch einen Monat nach dem Kindergartenstart treibt es mir ab und zu eine Träne in die Augen. Eine Lehrerin registriert das eines Morgens auf dem Schulareal, in liebevollem Ton sagt sie: «Tja. Ching ha heisst losla.»





Fehler gefunden?Jetzt melden.