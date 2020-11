Schweizermeisterschaft – Der beste Maurer kommt aus Zollbrück Ben Zaugg profilierte sich bei der Aufgabe, 715 Steine zu einem Objekt zusammenzubauen. Damit kann er an die Weltmeisterschaft in Shanghai.

Der 20-jährige Ben Zaugg mit der Universität Zürich, die er eigenständig zusammengebaut hat. Foto: PD

29 Stunden stellte sich Ben Zaugg – wie die anderen Wettkampfteilnehmer auch – den Herausforderungen der Schweizer Meisterschaft der Maurer. Der 20-Jährige aus Zollbrück überzeugte dabei am meisten und gewann, schreibt der Schweizerische Baumeisterverband in einer Mitteilung. Der Wettkampf dauerte von Mittwoch bis Samstag im zürcherischen Effretikon.

Zaugg habe die Aufgabe sehr gut gelöst, bei der er 715 Steine zu einem Objekt zusammenbauen musste. Das Prüfungsmodell stellt die Universität Zürich dar.

Auch die Baustellen profitieren

«Der Sieg freut mich sehr. Ich denke aber, dass dieser Wettkampf so eine wertvolle Erfahrung war, dass wir fünf Finalisten alle gewonnen haben», sagte Zaugg, der bei der Baufirma Hans Schmid AG in Rüderswil arbeitet. «Beim Trainieren bin ich manchmal an meine Grenzen gestossen.» Er habe aber viel Neues gelernt. Nicht nur für den Wettkampf, auch für den Alltag auf der Baustelle.

Das konzentrierte Schaffen hat sich gelohnt: Ben Zaugg wurde zum besten Maurer der Schweiz gekrönt. Foto: PD

Beruflich möchte Zaugg ebenfalls weiterkommen: «Momentan absolviere ich die Vorarbeiterschule und werde noch die Weiterbildung zum Polier anhängen, wenn alles nach Plan verläuft». Auch die Bauführerschule habe der 20-Jährige schon ins Auge gefasst.

Zaugg hat sich mit dem Schweizermeistertitel für die nächsten WorldSkills qualifiziert. Sie werden voraussichtlich 2022 in Shanghai stattfinden.

sog