Kopf der Woche – Der beste Gärtner der Welt Fabian Baumann aus Oberdiessbach holte zusammen mit seinem World-Skills-Kollegen Marc Baumberger aus Koppigen die Goldmedaille bei den Gärtnern. Hans Urfer

Marc Baumberger (Koppigen, l.) und Fabian Baumann (Oberdiessbach) zeigen ihre Goldmedaille, die sie anlässlich der World Skills in Estland als Gärtner gewonnen haben. Foto: PD/Alari Tammsalu

Er ist der Oberländer Kopf der Woche: Fabian Baumann, Landschaftsgärtner bei der Hofer & Baumann Gartenbau GmbH in Bigenthal. Zusammen mit Marc Baumberger aus Koppigen holte der in Oberdiessbach lebende Baumann die Goldmedaille an den dezentral ausgetragenen World Skills der Landschaftsgärtner in Estland. Das Duo setzte sich gegen 15 Teams aus der ganzen Welt durch. An dieser Stelle soll nicht verschwiegen werden, dass jüngst auch zwei andere Oberländer Berufsleute von ihren World-Skills-Teilnahmen Edelmetall nach Hause brachten. Es sind dies: Gil Beutler, Polymechaniker aus Linden, der Bronze in Kanada gewann, und Adrian Büttler, Gipser aus Grund bei Gstaad. Büttler schaffte es in Frankreich als Dritter aufs Podest.