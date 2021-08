Landschaften im Kanton Bern – Der besondere Wert der Ruhe Mit einer Karte kennzeichnet die Stiftung Landschaftsschutz besonders ruhige Gegenden im Mittelland. Der Kanton Bern ist Spitzenreiter. Sandra Rutschi

Franziska Grossenbacher von der Stiftung Landschaftsschutz erklärt, was die Gegend um den Bantiger mysteriös macht. Foto: Beat Mathys

Auf dem Vorderen Geisme bei Krauchthal streicht der Wind durch die Ähren und lässt die Blätter der Bäume flüstern. In den Feldern zirpen Grillen um die Wette, weit oben am Himmel schreit ein Milan. Es raschelt, als sich Franziska Grossenbacher ins Gras setzt. In ihrer Hand hält die stellvertretende Geschäftsleiterin der Stiftung Landschaftsschutz eine ganz spezielle Karte.

Die Tranquillity Map zeichnet Orte im Schweizer Mittelland aus, die besonders ruhig sind. Insgesamt 53 Gebiete mit einer Mindestgrösse von fünf Quadratkilometern hat die Stiftung Landschaftsschutz darin als besonders ruhig markiert. 14 davon befinden sich im Kanton Bern, der damit Spitzenreiter ist. Entstanden ist die Idee während des ersten Lockdown im Frühling 2020. Damals drängten die Menschen in die Naherholungsgebiete – das Bedürfnis nach ruhigen Orten vor der Haustür wuchs.