Kiental-Prozess – Der Beschuldigte lässt viele Fragen offen Der Angeklagte im Kiental-Prozess bestreitet vehement, zwei Männer in die Griessschlucht gestossen zu haben. Er lässt aber vor Gericht wichtige Fragen unbeantwortet. Roger Probst

Der mutmassliche Täter stellt sich den Fragen des Regionalgerichts um Präsidentin Evelyne Salzmann (ganz rechts). Illustration: Karin Widmer

«Ich dachte keine Sekunde daran, dass er mir etwas Böses will.» Doch da täuscht sich der junge Mann. Und zwar gewaltig. Unvermittelt macht sein Begleiter, den er seit mehreren Jahren kennt und mit dem er auch immer wieder Sex hatte, einen Schritt auf ihn zu und schubst ihn mit beiden Händen in die Schlucht. Im allerletzten Moment kann er sich an einem Baum festhalten. Doch das rettet ihn nicht, denn sein Begleiter will seinen Plan zu Ende bringen. «Er löste meine Finger, bis ich fiel», sagt der Mann am Donnerstag vor dem Regionalgericht Oberland in Thun.