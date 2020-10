Frutigen-Prozess – Der Beschuldigte geht in die Offensive Er ist angeklagt, weil er eine Frau umgebracht haben soll. Nun äussert sich der Beschuldigte in einem Videointerview – ein unübliches Vorgehen. Nik Sarbach

Ein 57-jähriger Schweizer soll seine Freundin getötet und anschliessend deren Wohnung angezündet haben. Illustration: Res Zinniker

Dieser Tage sorgt ein Prozess am Regionalgericht in Thun schweizweit für Schlagzeilen. Einem 57-jährigen Schweizer wird vorgeworfen, im Februar 2018 eine Frau getötet und deren Wohnung in Brand gesetzt zu haben.