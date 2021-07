Geschichte, Legende oder Mythos? – Der berühmteste Höhlenbewohner im Oberland Wer war der heilige Beatus? Und wie kam er zu den gleichnamigen Höhlen am Thunersee? Die St.-Beatus-Höhlen sind bis heute ein Besuchermagnet. Hans Peter Roth

«Mit ohnmächtigem Wutgeheul fuhr der Drache aus und stürzte in den See, der darob siedend aufkochte.» So will es die Legende. Das Ungeheuer soll vom heiligen Beatus aus den Höhlen unweit von Sundlauenen vertrieben worden und darauf in den Thunersee eingetaucht sein.

Der heilige Beatus vertreibt den Drachen aus der Beatushöhle. Foto: PD

Eindrücklich schildert Gottfried Dummermuth die Beatus-Sage in «Der Schweizerapostel St. Beatus, Sage und Geschichte» im Jahr 1889: ‹Vor langen Zeiten lebten die Bewohner um den Thunersee weltabgeschieden im Heidentum.›» Weise Druiden hätten die grosse Höhle unter der Balmfluh bewohnt, «bevor ein grausiger Drache sie vertrieb, und die ganze Gegend in Angst und Schrecken versetzte». Doch dann sollen eines Tages «zwei Fremdlinge» über den Brünig gekommen sein, «in Kutten von schwerem Stoff, mit langem Pilgerstab: Beatus und Justus».