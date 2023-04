Premiere nach Jahrhunderten – Der Berner Stadtwinzer hat 3500 Flaschen produziert Nach einem langen Unterbruch wird auf Stadtberner Boden wieder Wein angebaut. Soeben hat Matthias Rindisbacher den ersten Jahrgang abgefüllt. Kaspar Keller

Weniger als erwartet: Winzer Matthias Rindisbacher hat die ersten Flaschen des Berner Stadtweins abgefüllt. Foto: Raphael Moser

Es ist ein besonderer Tag am Dählhölzliweg im Kirchenfeldquartier. Hier wurde im April der erste Stadtberner Wein seit langer Zeit abgefüllt. Sechs Jahre sind vergangen, seit Winzer Matthias Rindisbacher die ersten Reben im Wyssloch gepflanzt hat. Dieses befindet sich in der Nähe des Zentrums Paul Klee. In der Weinmanufaktur von Rindisbacher ist der Name Programm. Sechs freiwillige Pensionierte und «Noch-nicht-Pensionierte», wie der Stadtwinzer mit Augenzwinkern anfügt, füllen den Hauptteil der letztjährigen Ernte in rund 3500 Flaschen.