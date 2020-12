Nachruf auf Berner Musiker – Der Berner Louis Armstrong ist tot Der Jazzmusiker Heinz Güntlisberger alias Harry Satchmo ist 85-jährig gestorben. Martin Burkhalter

Harry Güntlisberger alias Harry Satchmo hier in der Mahogany Hall. Die Musikerporträts an den Wänden hat auch er gemalt. Sie sind bis heute sichtbar. Urs Baumann

Heinz «Günti» Güntlisberger alias Harry Satchmo hatte nicht nur mehrere Namen, sondern auch mehrere Berufe: Er war Architekt, Kunstmaler und Jazzmusiker. Mit allen drei Tätigkeiten, vor allem aber als Musiker, hat er im kollektiven Berner Gedächtnis seine Spuren hinterlassen.

Bis ins hohe Alter war der sechsfache Grossvater und Urgrossvater mit den «Harry Satchmo All Stars» noch auf den Bühnen zu erleben. Einen letzten Auftritt hatte er vor wenigen Jahren mit seinem Sohn auf dem Murtensee. Auch da hätten sie nochmals gemeinsam die Louis-Armstrong-Nummer «What A Wonderful World» gesungen, erinnert sich Sohn Ralph Güntlisberger am Mittwoch am Telefon. Auch er ist Musiker und singt in der Mundartband Heimweh. «Das waren immer sehr berührende Momente.»