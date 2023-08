Paul Stucki und die «Musig-Stubete» – Der Berner Ländlerpapst ist tot Während vieler Jahre prägte Moderator Paul Stucki mit seiner Fernsehsendung auf TeleBärn die Volksmusikszene. Johannes Reichen

Paul Stucki hier bei einem Ländlerabend in Thun, Datum unbekannt. Foto: BZ

Paul Stucki beendete seine «Musig-Stubete» immer mit den gleichen Worten. «I wünsche öich e Wuche ohne Töibi, ohni Ärger, ohni Stress. Uf Widerluege mitenang, tschou zäme.» Bald darauf war er schon wieder auf Sendung.

Bis im August 2012 und rund 750-mal präsentierte Paul Stucki auf dem Lokalsender TeleBärn seine «Musig-Stubete», die er selbst konzipiert hatte. Damit wurde er zu einem bekannten Gesicht im Kanton Bern – und zu einer Art Berner Ländlerpapst.

Nun ist Stucki im Alter von 68 Jahren gestorben, wie aus der Todesanzeige seiner Familie hervorgeht. Damit endet ein Stück Berner TV- und Musikgeschichte.

TeleBärn blickt in einem Beitrag auf die «Musig-Stubete» zurück. Videos: zvg

TeleBärn ging 1995 auf Sendung, die «Musig-Stubete» ein Jahr später an den Start. Die erste Sendung wurde im Hirschen Trubschachen aufgenommen. «Wir mussten Strom von einer Baustelle klauen, weil wir selbst nicht genügend hatten», erinnerte sich Stucki später einmal.

Das Konzept war schlicht: Moderation, Musik, Interviews. Keine Einspieler, kein Schnickschnack, keine Show. Wenn man sich heute Ausschnitte von damals anschaut, kann man nicht behaupten, dass sich Stucki besonders wichtig genommen hätte. Im Zentrum standen die Ländlergruppen, die Jodlerchöre. Das kam an.

Ein Publikumsmagnet

«Bei der Zuschauerschaft war er eine Grösse», sagt der heutige TeleBärn-Chefredaktor Markus von Känel, der schon damals beim Sender arbeitete. Die Sendung habe zum Profil des Senders beigetragen und das eher ältere und ländliche Publikum angesprochen.

Paul Stucki, 2. von links, moderierte die «Musig-Stubete» nach Telebärn auch noch bei Schweiz 5 (hier 2014 in Langnau). Foto: Marcel Bieri

Die Sendung wurde zunächst alle zwei Wochen, später jede Woche ausgestrahlt. Erst am Samstag, dann am Montag wurde sie jeweils im Abendprogramm immer zur halben Stunde wiederholt.

Jeweils insgesamt bis zu 30’000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Sendung. Das sei ein hervorragender Wert gewesen und nur von den News übertrumpft worden. Dass jemand anderes sie moderiert hätte – «unvorstellbar», sagt von Känel.

Stucki habe alle in der Szene gekannt, viele Gruppen entdeckt. Oesch’s die Dritten hätten bei ihm ihren ersten Fernsehauftritt erlebt, Francine Jordi sei zu Gast gewesen. Die «Stubete» sei dann 2012 auch nicht wegen einbrechender Einschaltquoten eingestellt worden, sondern weil TeleBärn im Umbruch gewesen sei.

Von Känel glaubt, dass eine solche Sendung auch heute noch ihr Publikum finden würde. Er gibt aber zu bedenken, dass diese Aussenproduktion mit mehren Kameras doch aufwendig gewesen sei.

Jodeln auf dem Meer

«Die Zeit für solche Musik ist nie vorbei», sagt auch Bernhard Flora. «Man sieht das etwa bei Schwingfesten.» Als Produzent und Verleger arbeitete Flora viele Jahre mit Stucki zusammen. Er betrieb auch eine Website zur Sendung – wo er allerdings vor wenigen Jahren in einem Text den «Kahlschlag» im öffentlich-rechtlichen Fernsehen für die Sparte Volksmusik betrauerte.

Paul Stucki im Jahr 2009 bei TeleBärn. Foto: Urs Baumann

Stucki konnte wenigstens lokal ein Publikum bedienen. Die «Stubete» wurde zumeist in einem Restaurant aufgenommen, jeweils drei Sendungen am Stück. Stucki habe die Drehorte immer selbst ausgesucht und auch Sponsoren organisiert, erzählt Flora. Die Sendung wurde dann von TeleBärn, mit dessen Leuten und Kameras, produziert. 12’000 Musikerinnen und Musiker von 2200 Gruppen sollen bei Stucki zu Gast gewesen sein.

Hin und wieder organisierte er sogar «Stubete»-Kreuzfahrten mit bis zu 3000 Passagieren. «Jodeln auf dem Mittelmeer, das gibt schon eine spezielle Ambiance», sagte Stucki dazu.

Manchmal belächelt

Flora sagt, dass Stucki manchmal auch ein wenig belächelt worden sei. «Das hat ihn immer getroffen.» Er habe sich auch stets gefragt, was er noch besser machen könne. Er habe sich immer gewissenhaft vorbereitet, nichts dem Zufall überlassen – und auch mit jahrelanger Routine vor den Sendungen noch Lampenfieber gehabt. Stucki selbst sagte einmal: «Ich bin ja kein ausgebildeter Moderator. Ich mache das nebenbei, als Hobby sozusagen.»

Der Moderator liess sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als die Rockband Kummerbuben einmal mit einer textlich wie musikalisch etwas ruppigen Version von «Es wott es Froueli z Märit ga» die Sendung aufmischte. Das Publikum schaukelte am Ende ebenfalls mit.

Stuckis Musikgeschmack war übrigens auch nicht auf eine Sparte beschränkt. «Ich bin offen für vieles, Musik ist für mich mehr als Volksmusik», sagte er einmal.

«Stubete» lief am Radio

Mehrmals bei Stucki in der Sendung war auch Reto Reber, der Präsident des Berner Volksmusikverbands. «Eine solche Sendung fehlt heute», sagt Reber. Denn für die Volksmusik – eine Laienkultur – könne es nie genug Auftrittsmöglichkeiten geben. «Wir haben keine Sponsoren im Hintergrund.» Stucki habe auch Gruppen «aus dem Mittelfeld» eingeladen. Für die Szene sei er «Gold wert» gewesen.

Paul Stucki bei Schweiz 5: «Ich mache das als Hobby.» Foto: zvg

Nach TeleBärn führte Stucki, der in Gwatt bei Thun lebte, die Sendung noch ein paar Jahre bei Schweiz 5 weiter. Und auch am Radio war Paul Stucki aktiv. Seit 20 Jahren arbeitete er im Volksmusikteam bei Radio Beo in Interlaken. Auch dort moderierte er die «Musig-Stubete», so wie früher im Fernsehen.

Seine nächsten Einsätze waren schon geplant. Nun gibt es kein «uf Widerluege».

