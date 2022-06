Journalist und Abenteurer – Der Berner, der in den Krieg flüchtete Peter Balsiger wollte der «dörflichen Enge» seiner Jugend und dem schwierigen Elternhaus entfliehen – und landete als Journalist im Vietnamkrieg. Johannes Reichen

Reporter Peter Balsiger 1968 in Vietnam: «Gout von Abenteuerurlaub.» Foto: zvg

Meistens fährt Peter Balsiger am Ort seiner Kindheit und Jugend vorbei. Dann steuert er sein Auto über die A1, lässt die Ausfahrt rechts liegen und wirft nur einen kurzen Blick aus der Distanz auf das Dorf, in dem er einst lebte. Oft kommt das aber auch nicht mehr vor. Balsiger, 80 Jahre alt, lebt in München. Manchmal aber hat er Zeit und macht einen Umweg.