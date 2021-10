Diese Abenteurer geben zu reden – Der Bergsteiger ohne Beine und das Trekking-Grosi Nur mit der Kraft seiner Hände schaffte es der Russe Rustam Nabiev jüngst auf den Manaslu (8163 m). Die 80-jährige Jane Dotchin wiederum hat auch tierische Hilfe. Christian Brüngger

Jonas Deichmann testet seine Kleider in einer Klimakammer (Aufnahme vom September 2020). Foto: Friso Gentsch (Keystone)

Jonas Deichmann

Weltumrunder Jonas Deichmann läuft durch Mexiko – samt moralischem Support von Fans. Foto: Getty Images

Abenteuer sind seine Berufung, sie sind auch seine Arbeit. Zurzeit befindet sich Jonas Deichmann auf seiner längsten Geschäftsreise: einem Triathlon rund um die Welt. Im vergangenen September startete er von München aus. Seither ist er zur Adria geradelt, 450 Kilometer geschwommen, 20’000 Kilometer mit dem Rad durch Europa und Asien gerollt – und dann durch Mexiko gerannt.

An 117 Tagen absolvierte er jeden Tag mehr als einen Marathon, nämlich 44 Kilometer, insgesamt gut 5000 Kilometer. Elf Laufschuhpaare zerrannte Deichmann und nahm 10 Kilogramm ab. Nach einer Pause folgt bald der finale Radelabschnitt von Portugal heim nach Deutschland.

Die Velodame namens Esposa

Diese Zahlen sind bloss die offensichtlichsten Fakten dieser schweisstreibenden und manchmal auch gefährlichen Tortur. Das konnte ein Sturm wie beim Schwimmen sein – oder schlicht Tiefsttemperaturen wie in Sibirien. Denn alles, was er zum Leben hat und braucht, führt Deichmann mit.

Damit muss er bei jeder Temperatur-Extremsituation klarkommen. Beim Laufen zog er einen 20 Kilogramm schweren Wagen hinter sich her. Oder er schob ihn, wenn er in Mexiko mal wieder rennend Hunderte von Höhenmetern bewältigen musste. Auf dem Rad belud er seine «Esposa» (Ehefrau), wie er das Gefährt taufte.

Gerade der Laufabschnitt hat ihn besonders überrascht. Deichmann wurde in Mexiko zur Sensation, sein Dauerlauf wurde mitunter live von den Medien übertragen. Immer wieder fanden sich Fans dieses aussergewöhnlichen Deutschen ein. Selbst die Drogenbosse standen für Selfies mit ihm an und garantierten sicheres Geleit. Auch die Polizei eskortierte ihn regelmässig – und eine Strassenhündin, die drei Tage und 130 Kilometer mit ihm lief.

Fakten zur Weltumrundung des deutschen Extremsportlers. Video: Jonas Deichmann

Deichmann, der mit seinem Rauschebart an die Filmfigur Forrest Gump erinnert, als dieser ebenfalls dauerlief, kam ohne gröbere Verletzungen durch. Bis zu 8000 Kalorien nahm er täglich zu sich, orientierte sich bei seiner Reise darum auch an Tankstellen und kleinen Shops, um immer wieder an Essen zu kommen. Er habe in den letzten Monaten mehr erlebt als die zahlreichen Jahre zuvor im Büro, resümierte der 34-Jährige berauscht vom Abenteuer.

Rustam Nabiev

Der Mann ohne Beine war die auffällige Figur an den ganz hohen Bergen in diesem Herbst: Anfang Oktober bewältigte Rustam Nabiev den Manaslu (8163 m) primär mittels der Kraft seiner Arme. Denn der Russe musste sich nach einem schweren Unfall vor sechs Jahren beide Beine amputieren lassen.

16 Operationen, Vorbild mittels Sport

Das Kasernengebäude stürzte ein, in dem der Soldat mit seinen Kollegen schlief – 24 von ihnen kamen ums Leben, Nabiev wurde nach zwei Tagen gefunden und im Laufe von sechzehn Operationen zurück ins Leben gebracht.

Seither vermochte sich der 29-jährige Vater zweier Kinder in der Heimat mit seinem Blog ein grosses Publikum zu erschreiben. Seine Abenteuer dienen ihm auch dazu, anderen Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass das Leben selbst nach einem solchen Schicksalsschlag weiter sehr viel Freude bereiten kann.

Hinauf auf den Manaslu wurde Nabiev von fünf Sherpas begleitet – sie halfen ihm primär an wenigen Schlüsselstellen. 34 Tage dauerte das ganze Abenteuer. Im letzten Jahr hatte er sich bereits auf den Elbrus (5642 m) gehievt. Nun träumt er vom Aufstieg auf den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest (8848 m).

Jane Dotchin



Jane Dotchin mit Pony Diamond und Jack Russell Dinky auf ihrem jährlichen Trekking durch England. Foto: Dukas

Jane Dotchin mag das Dauerabenteuer. Darum reitet die 80-jährige Britin seit 1972 jedes Jahr knapp 1000 Kilometer durchs Land. Zum 40. Mal ist Dotchin zurzeit unterwegs – diesmal auf dem Rücken von Diamond, einem 13-jährigen Pony. Dabei ist auch ihr Jack Russell Dinky. Weil seine Pfoten verletzt sind, sitzt Dinky mehrheitlich auf Diamond. 25 bis 30 Kilometer kommt das Trio im Schnitt pro Tag voran.

Dotchin schläft primär in einem Zelt, erledigt ihre Toilettengänge in der Natur und lebt von Porridge, Käse und Crackern. Wasser trinkt sie auch aus den Bächen. Zur Sicherheit führt die Grande Dame des Trekkings ein altes Handy mit sich, ruft damit auch Freunde an, wenn sie mal wieder unter einem Dach schlafen will.

Karten oder noch modernere Hilfsmittel führt Dotchin keine mit sich. Den Weg kenne sie nach diesen vielen Jahren – oder sie improvisiert, wenn sie mal doch nicht exakt weiterweiss. Dass mit den Jahren selbst auf der kleinsten Nebenstrasse der Verkehr (und Abfall) massiv zugenommen hat, primär von Campern, findet sie wenig prickelnd.

Zwar trägt sie eine leuchtende Weste, immer wieder aber komme es zu heiklen Situationen. Die Frage übrigens, wie lange sie diese Abenteurreise noch bewältigen wolle, beantwortet sie immer gleich: solange die Beine sie tragen.

Lucy Shepherd

Schon als Youngster wusste Lucy Shepherd: «Ich werde Abenteurerin.» Mit 29 Jahren ist die Britin genau das: professionelle Abenteurerin. Sie wird von grossen Outdoormarken gesponsert, ist prestigeträchtiges Mitglied der Royal Geographical Society und wie jede moderne Abenteuer-Unternehmerin sehr affin, was soziale Medien betrifft.

Zurzeit befindet sich Shepherd im Amazonas, um die Kanuku-Berge in Guyana von Osten nach Westen zu durchgehen – eine Premiere. Im September startete sie, circa sechzig Tage wird der Trek lang sein. Mit dabei sind lokale Wegbegleiter, die sich im Dschungelleben auskennen.

Bei ihren Abenteuern greift Shepherd immer wieder auf die Kenntnisse von lokalen Experten zurück und leitet selber Expeditionen in Gebiete, welche die meisten lieber meiden, gern in arktische und damit bitterkalte Regionen. Und doch sagt Shepherd, als junge Frau ständig unterschätzt zu werden.

Dass eine Frau eine Gruppe führe – oder auch allein Hunderte von Kilometern in der Abgeschiedenheit unterwegs sei, irritiere noch immer viele. Sie sieht sich darum auch als Botschafterin für Mädchen und (junge) Frauen, schliesslich hätten keineswegs nur Männer die Fähigkeit, in unbekannte Welten einzutauchen. Und eines stört Shepherd auch: dass sie immer wieder hören müsse, die Welt sei doch entdeckt. Sie sagt: Wer die Augen öffne und neugierig sei, finde immer wieder genau das: neue Abenteuer.

Christian Brüngger ist Redaktor, kam mit 23 Jahren zum Sport-Ressort, reiste lange durch die (Sport-)Welt und sitzt nach der Geburt des ersten Buben vermehrt auf dem Bürostuhl. Schreibt gerne im Grenzbereich zwischen Sport und Gesellschaft. Studierte Geschichte und Filmwissenschaften in Zürich.

Fehler gefunden?Jetzt melden.