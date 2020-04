Sie sind nun seit 100 Tagen Gemeindepräsident von Grindelwald. Hatten Sie es sich so vorgestellt?

In verschiedenen Punkten wurde ich überrascht. Allerdings konnte ich mir vorgängig auch keine konkreten Vorstellungen machen, was da wirklich alles auf mich zukommt. Nein, als ich gewählt wurde, konnte zudem ja noch niemand ahnen, was da mit dem Coronavirus auf uns zukommt.