Er streifte durch das Quartier – Der Belper Luchs wurde geschossen In den sozialen Medien sorgten seine Streifzüge für Aufregung. Nun wurde der junge Luchs am Wochenende von der Wildhut geschossen. Sheila Matti

Abgemagert und neugierig: Letzte Woche tauchte der junge Luchs auf der Terrasse einer Belperin auf. Foto: Michaela Schumacher (20min)

Geflecktes Fell, buschige Ohren, spindeldürr. So präsentierte sich der junge Luchs, der letzte Woche in Belp für Aufregung sorgte. Das Wildtier streifte durch die Quartiere, riss einige Hühner und wagte sich auch sonst nahe an den Menschen heran. In den sozialen Medien kursieren Bilder des Tieres, wie es direkt vor dem Fenster steht und neugierig den Hund im Inneren mustert.

«Das Tier war in einem schrecklichen Zustand», erzählt Jagdinspektor Niklaus Blatter. Die Wildhüter des Kantons hätten den Luchs die letzten Tage beobachtet und schliesslich entschieden, ihn von seinem Leiden zu erlösen. Am Wochenende wurde der Luchs geschossen, wie TeleBärn am Mittwoch vermeldete.