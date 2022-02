Festival für Audiokultur – «Der Begriff Audio gehört in die Kulturbotschaft des Bundes»

This Wachter ist ein Pionier der Podcastszene und betreibt ein Audio Story Lab. Am Sonohr-Festival ist er mit einer Hommage an seine Grossmutter vertreten.

Ihr kurzes Hörstück «Elsa» nennen Sie ein «Herzensprojekt». Warum?

Ich bin im Nachlass auf ein Liebestagebuch gestossen, das meine Grossmutter während ihres ganzen Ehelebens und darüber hinaus geführt hat, der Adressat war mein Grossvater. Ich habe sie als resolute Frau in Erinnerung, die in der Ehe die bestimmende Kraft war. So gesehen ist es auch ein wenig eine Hommage an verborgene Facetten naher Verwandter. Ich habe für solche kleineren Audiostücke den Podcast «Berührend» kreiert. Es sind immer Experimente, manchmal sind sie bewusst simpel gehalten wie bei «Elsa». Es ist eine bescheidene Fingerübung.