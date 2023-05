Bahnhof Kandersteg – Der Baustart verzögert sich um ein Jahr Die Umgestaltung des Bahnhofs in Kandersteg beginnt voraussichtlich erst nächsten Frühling. Neuigkeiten gibt es zur künftigen Nutzung. Nik Sarbach

Die BLS will den Bahnhof Kandersteg modernisieren und behindertengerecht gestalten. Foto: Karin von Känel

Die Bahnhöfe und Haltestellen in der Schweiz werden nach und nach hindernisfrei gestaltet, so sieht es das Behindertengleichstellungsgesetz vor. Das gilt auch für den Bahnhof in Kandersteg. Eigentlich hätte die BLS bereits diesen Frühling mit den Arbeiten beginnen wollen. Allerdings verzögert sich das Projekt, wie eine Nachfrage beim Bahnunternehmen ergibt.