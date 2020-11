Wort zum Sonntag – Der Baum mit den farbigen Tüchern Die ehemalige Spitalpfarrerin Elisabeth Bürki-Huggler erzählt zum ersten Advent eine Geschichte, die sie schon seit vielen Jahren begleitet. Elisabeth Bürki-Huggler

Ein Mann sitzt nach einer Straftat seine Jahre ab. Eine schwere, bittere Zeit im Gefängnis. Er wartet auf nichts anderes als auf den Tag seiner Entlassung. An diesen Tag klammert er sich wie an ein Licht. Aber merkwürdig: Als dieser Tag näherrückt, bekommt er plötzlich Angst davor. Entlassung – das heisst heimgehen zu seinen Leuten. Aber wollen die ihn noch, nach allem, was passiert ist? Haben die ihn noch gern, auch wenn sie wissen, was er für einer ist?

Eine Woche vor der Entlassung schreibt er einen Brief heim. Es fällt ihm schwer, diesen Brief zu schreiben. «Wenn ich wirklich heimkommen darf», schreibt er, «dann hängt zum Zeichen ein farbiges Tuch in den Apfelbaum. In den Apfelbaum, den man vom Zug aus sieht. Wenn kein Tuch hängt, weiss ich, woran ich bin, und fahre weiter. Fahre einfach weiter. Irgendwohin.»