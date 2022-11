Enertech in Schattenhalb – Der Bau des Betriebsgebäudes hat begonnen Der Spatenstich ist erfolgt: Bis Ende 2023 soll das neue Betriebsgebäude der Enertech AG in Schattenhalb fertiggestellt sein.

Die Belegschaft der Enertech AG beim Spatenstich für das neue Betriebsgebäude der Firma. Foto: PD

«Nach einer intensiven Planungszeit wurden mit dem traditionellen Spatenstich die Arbeiten für den Bau des neuen Betriebsgebäudes der Enertech AG aufgenommen», schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Den Auftakt machen umfangreiche Aushubarbeiten, bevor die Fundamente und das Untergeschoss in Massivbau ausgeführt werden.

So soll das neue Betriebsgebäude der Enertech AG in Schattenhalb aussehen, wenn es Ende 2023 fertiggestellt sein soll. Visualisierung: PD

«Anschliessend werden die beiden oberirdischen Geschosse zügig in Holzelementbauweise erstellt», heisst es weiter. «Diese verfügt über einen hohen Vorfertigungsgrad, was sich positiv auf die Bauzeit niederschlägt.» Das habe zur Folge, dass der Neubau bereits Ende 2023 in Betrieb genommen werden könne.

Lokale Unternehmen im Boot

Für die Planung und Hallenkonstruktion wurde vom Verwaltungsrat der Enertech AG die Strüby Konzept AG aus Seewen SZ beauftragt. «Ebenfalls am Bau beteiligt sind verschiedene lokale Subunternehmen», steht in der Mitteilung. «Das neue Betriebsgebäude wird in Elementbauweise mit CO₂-neutralem Schweizer Holz und in Minergie-A-Standard realisiert.»

Eine 600 Quadratmeter grosse Fotovoltaikanlage mit einer Jahresproduktion von 120’000 Kilowattstunden versorge den Betrieb mit eigenem Strom. Die Energie für Heizung und Warmwasser stamme von einer umweltfreundlichen Grundwasser-Wärmepumpe

Neubau als beste Variante

«Mit dem Erfolg und dem stetigen Wachstum des Unternehmens wurde der Platz am Firmenstandort Funtenenstrasse in Meiringen immer knapper», erklären die Verantwortlichen. «Kleinere bauliche Erweiterungen sowie die Zumietung von Lagerflächen konnten jedoch nur bedingt die Bedürfnisse an Werkstatt-, Lager- und Büroarbeitsplätzen befriedigen.» Seit mehreren Jahren sah sich das Unternehmen daher nach einem geeigneten, grosszügigen Firmenstandort im Tal um.

Auch ein erneuter Erweiterungsbau am bestehenden Geschäftsgebäude sei ins Auge gefasst worden. «Den Ansprüchen an die betriebsinternen Abläufe und die Materialbewirtschaftung konnte damit aber nicht zufriedenstellend entsprochen werden», erklärt Stefan Egger, Inhaber der Firma. 2019 wurde Enertech schlussendlich fündig und konnte das BKW-Areal in Willigen in der Gemeinde Schattenhalb erwerben. «Mit dem grosszügigen und zeitgemässen Neubau stehen auch Büro-, Werkstatt- und Lagerflächen zur Vermietung an Dritte zur Verfügung», steht in der Mitteilung.

Überregional tätiges Unternehmen

Enertech ist seit der Gründung vor über 40 Jahren in Meiringen angesiedelt und seither stetig gewachsen. «Mit fast 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Firmenstandorten Meiringen, Brienz, Hasliberg, Lungern und Sarnen ist Enertech regional verankert, aber überregional tätig», halten die Verantwortlichen fest.

PD/sgg

