Tagestipp: Mich Gerbers «L’heure bleue» – Der Bass zur blauen Stunde Der Berner Kontrabassist Mich Gerber inszeniert seine Musik gerne in der Natur – diese Woche auf der Aare bei Muri. Regula Fuchs

Mich Gerber verhilft dem Kontrabass zum grossen Auftritt. Foto: Franziska Frutiger und Alexander Jaquemet

Mich Gerber hat ein Musikerleben lang daran gearbeitet, dem Kontrabass als Soloinstrument den ganz grossen Auftritt zu verschaffen. Der Berner ist dabei von der Klassik über den experimentellen Jazz hin zu einer eigenen, mit Livesampling garnierten Musik gereist, die zudem von diversen weltmusikalischen Einflüssen inspiriert ist. Auch in der Präsentation seiner Musik geht der Bassist eigene Wege: Er spielte schon auf Bergen, an Seen und immer wieder an beziehungsweise auf der Aare – nämlich zur blauen Stunde auf der Bodenackerfähre. Sein Konzertformat «L’heure bleue» geht diese Woche in eine neue Runde. (reg)

