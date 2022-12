Eduardo Galeano (1940–2015) war ein uruguayischer Journalist, Essayist und Schriftsteller. Er beschreibt in seinem 275-seitigen Buch «Der Ball ist rund und Tore lauern überall» eine Gruppe Kinder, die vom Fussballspielen kommen und singen: «Ob gewonnen, ob besiegt, wir haben uns ganz arg vergnügt.» Nicht alle Schütteler, die zurzeit in Katar nach dem Ball treten, sehen das wohl so.