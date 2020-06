Aufwertung Bahnhof Busswil – Der Bahnhof wird behindertengerecht Gut Ding will Weile haben: Jahrelang kämpfte die Gemeinde Lyss dafür, nun machen die SBB den Bahnhof Busswil behindertengerecht. Simone Lippuner

Der Bahnhof Busswil gibt heute kein schönes Bild ab. Er wird ab nächstem Jahr umfassend aufgewertet. Foto: Stefan Anderegg

Das Thema beschäftige ihn nun seit 20 Jahren, sagte Gemeinderat Rolf Christen (BDP) am Montag an der Parlamentssitzung in Lyss. Und endlich konnte Christen den Durchbruch kommunizieren: Der Busswiler Bahnhof wird behindertengerecht gemacht. «Für die Busswiler Bevölkerung ist das seit langem ein zentrales Anliegen.»

Für die SBB jedoch stand Busswil nicht zuoberst auf der Prioritätenliste. Während die Gemeinde Lyss bereits seit Jahren mit der Aufwertung des Busswiler Bahnhofareals beschäftigt war, zögerte sich das Thema Behindertengerechtigkeit immer weiter hinaus. Schliesslich blieb ja Zeit bis Ende 2023: Bis da müssen die SBB gemäss Behindertengleichstellungsgesetz barrierefreie Zugänge zu den Perrons und den Einstiegen in die Züge schaffen.

Grosses Facelifting

Aktuell kann das Mittelperron in Busswil nur via Treppe erreicht werden. Immer wieder forderten in den letzten Jahren die politischen Parteien mittels Vorstössen, diesen Missstand rasch zu beheben. Nun wollen die SBB das Problem mit einer Rampe lösen. So soll es künftig auch gehbehinderten Personen, Betagten oder Müttern und Vätern mit Kinderwagen möglich sein, hindernisfrei aufs Perron zu gelangen.

Doch ist die Behindertengerechtigkeit nur ein Element beim gesamten Facelifting des Busswiler Bahnhofs. Es entstehen zwei Überbauungen – ein Gewerbepark und eine Wohnüberbauung –, und der Bahnhofplatz wird komplett neu gestaltet, mit Bäumen, Sitzgelegenheiten, mehr Raum.

Die gesetzlichen Grundlagen für das Grossprojekt sind nun unter Dach und Fach. Das Lysser Parlament segnete die Überbauungsordnung und einen Baukredit in der Höhe von 2,8 Millionen Franken einstimmig ab. Die Kosten für das ganze Bauprojekt belaufen sich auf 3,6 Millionen Franken, die SBB übernehmen 800’000 Franken. Die Bauarbeiten sollen im Frühling 2021 starten und Ende 2022 fertig sein.