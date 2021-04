Jonathan Gimmel: Was soll ich sagen? Der Bär ist das Wahrzeichen der Stadt. Aber der Bär steht auch für das weltoffene Bern, denn Bären gibt es überall auf der Welt, sogar im Matterhorn auf der Toblerone.

Aber ganz im Ernst: Ein Gebäude in Form eines Bärenkopfs – das ist doch einfach seltsam.

Denkmalpfleger Jean-Daniel Gross sieht den Unesco-Weltkulturerbe-Titel gefährdet. Damit ist das Projekt doch gestorben.

Ganz klar nein. Dank seinem neuen Unesco-Managementplan darf ja das Leben in der Altstadt neu pulsieren. Wir machen hier also nur den Anfang. Dass diese Erweiterung endlich gebaut wird, ist nicht nur in unserem Interesse.