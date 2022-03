Pop-up-Fasnacht Bern – Der Bär ist befreit Die abgespeckte Version der Berner Fasnacht wurde am Freitag um 17 Uhr mit der Bärenbefreiung eingeläutet. Urs Wüthrich

Auftakt zur Berner Fasnacht: Der Bär ist befreit. Foto: Adrian Moser

Die Pop-up-Fasnacht ist heuer deutlich kleiner. Sie findet nur in der Kram- und der Gerechtigkeitsgasse statt. Massiv kleiner war am Freitagabend auch der Aufmarsch von Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. Es waren vielleicht 200 Menschen, die kurz vor 17 Uhr unterhalb des Zytgloggeturms in der Kramgasse auf die Befreiung des Fasnachtsbären warteten. Das ist nicht ein Drittel des Publikumaufmarsches, der jeweils bei der Bären-Befreiung am Bärenplatz stattfindet. Ausser den Mitgliedern von Guggen war kaum jemand geschminkt oder fasnächtlich kostümiert.