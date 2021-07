Leserreaktionen – «Der Auftrag an Alibaba ist eine Katastrophe» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Auslagerung staatlicher Daten an den chinesischen Alibaba-Konzern.

Dass der Bund künftig staatliche Daten von Alibaba speichern und verarbeiten lässt, stösst bei Leserinnen und Lesern auf Kritik. Foto: Keystone

Zu «Sollen die Konzerne entlastet werden?»

Länder mit tiefen Steuern werden nach international akzeptierten Kompensationsmassnahmen wie Steuerrabatten, Subventionen oder andere Instrumenten suchen. Diese sind aber intransparent. Die offiziellen Steuersätze verlieren an Aussagekraft und Relevanz. Es wird eine Art Zweiklassengesellschaft geschaffen: Unternehmen, die Rabatte, etwa für Ausgaben in Forschung und Entwicklung, oder Ähnliches geltend machen können, sowie diejenigen, die entsprechende Kriterien nicht erfüllen und dann die Zeche zu zahlen haben. Alex Schneider, Küttigen

Zu «Prestigeauftrag an Alibaba»

«Geschäft ist Geschäft» gilt nur für den Handel. Bei anderen «Deals» kommen Gefühle und natürlich die Frage der Sicherheit ins Spiel. Unsere Souveränität ist auch teilweise eine Form von Sicherheit. Das gilt vor allem dort, wo es wichtig ist, die Kontrolle inne zu haben. Ein solches Gebiet sind Daten, unsere staatlichen Daten im Besonderen. Wir wollen nicht in die EU. Das hat seine Gründe. Aber die Daten vertrauen wir Amerika und – noch besser – China an. Wie bitte? Ich schaue auf den Kalender und bemerke: Nein, es ist nicht der 1. April. Mark Gasche, Kirchberg

Zu «‹Die Schweiz zeigt uns den Finger›»

Verlieren ist selten lustig. Durch das Schlechtmachen des Gegenüber aber wird man selbst nicht besser, das trifft auch auf den EU-Abgeordneten Christophe Grudler zu. Das Angebot und die Mannschaft von Frankreich waren schlechter als die Konkurrenz. So haben die Schweizer Instanzen entschieden. Und das Gepolter von Christophe Grudler unterstreicht die Richtigkeit dieses Entscheides. Bernhard Staehelin, Interlaken

Es ist eine grobe Unverschämtheit, die sich der EU-Abgeordnete Christophe Grudler da leistet. Er weiss offensichtlich nicht einmal, dass Europa und die EU – mit Diktaturen wie Polen und Ungarn als Mitglieder – nicht dasselbe sind. Jemand, der nicht akzeptieren will, dass es eine Ausschreibung gab, die ein anderer Anbieter gewonnen hat, der notabene bereits zahlreiche Kunden in Europa hat. Aber Frankreich und scheinbar auch Deutschland sind offensichtlich keine Rechtsstaaten, in denen man sich an Ausschreibungsregeln hält, sondern das Recht so beugt, dass es so herauskommt, wie es gewissen Mächtigen gefällt, und das dann auch von anderen erwartet. Und das nennt man dann «politisch». Einverstanden bin ich mit der Kritik betreffend China. Der Auftrag an Alibaba ist eine Katastrophe – wie generell die rückgratlose Geschäftemacherei unserer Wirtschaft mit dem immer imperialistischer und feindlicher auftretenden China. Ernst Lebsanft, Gunten

Zu «Wenn Petkovic seine Spieler zu Helden erklärt»

Als Sofa-Fussball-Experte habe ich mich mächtig über Remo Freulers Rot geärgert und fühlte mich durch die Bemerkung des Autors, der Videoschiedsrichter habe nicht die Gnade gehabt, den Fehlentscheid zu korrigieren, bestätigt. Früher war das ein oft angewandter Trick der Unparteiischen, dadurch einen für eine Renommier-Mannschaft gefährlich werdenden Gegner zu schwächen, dafür aber keinen einzigen Schwalbentanz und kein einziges Foul wie eben der Spanier zu ahnden. Dass diese nach den Deutschen aus dem Turnier rausfliegen, konnte die Uefa nicht zulassen. Die Journalisten sollten sich nicht durch deren Vertuschungsmanöver beirren lassen und die Kontobewegungen des Schiedsrichters ausleuchten. Wie unfair die EM angelegt ist, zeigt die Auswahl der Austragungsorte, die einige kapitalstarke Nationalmannschaften begünstigt. Immerhin hat unsere Nati mit ihren Tausenden verreisten Flugkilometern Uefa-wunschgemäss zusätzliche Kraftreserven verbraucht. Klima-Rettung hin oder her. Walter F. Steinböck, Gondiswil

