FC-Breitenrain-Präsident Engeloch – «Der Aufstieg ist in den nächsten vier, fünf Jahren kein Thema» Nachdem der Quartierclub die Lizenz für die Challenge League nicht erhalten hat, steht die Optimierung der Infrastruktur auf dem Spitalacker bevor. Jürg Sigel

Vor dem letzten Heimspiel einer ereignisreichen Saison posiert Präsident Claudio A. Engeloch auf dem Spitalacker. Foto: Andreas Blatter

Breitenrain muss die lange gehegten Challenge-League-Träume verabschieden. Abschied nehmen vom Spitalacker heisst es für Trainer Martin Lengen und seinen Assistenten Andreas Bachofner. Beide werden am Samstag vor dem letzten Heimspiel in der laufenden Meisterschaft gegen die U-21 des FC Basel in einem feierlichen Zeremoniell beschenkt.