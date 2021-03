Viktor Glatthard – Der Aufstieg eines «Spinners» Der Brienzer wechselt im Sommer nach Deutschland und damit in die beste Liga der Welt. Der vielseitige 27-Jährige ist die wohl spannendste Figur im Schweizer Handball. Adrian Horn

Nimmermüder Antreiber: Viktor Glatthard, hier im Trikot von Wacker Thun. Archivfoto: Raphael Moser

Fragt man die Leute von Wacker Thun, weshalb sich die Mannschaft länger schon schwertue, fallen früher oder später die Namen der Spieler, welche den Club 2018 nach dem Meistertitel verlassen haben. Jenen von Viktor Glatthard nennen sie dabei zuallermeist am Ende. Oder gar nicht.

Nun ist es keineswegs so, dass die Oberländer den Brienzer nicht gemocht hätten. Er war vielmehr eines der beliebtesten Mitglieder, ein formidabler Repräsentant des Vereins und seiner Werte, ein nimmermüder Chrampfer auf dem Weg zur Kultfigur. Bloss sah man in ihm in der Lachenhalle vornehmlich den liebenswürdigen, hochintelligenten Typen. Und weniger den sehr wohl erfolgreichen Spieler.