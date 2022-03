Fasnacht in Langenthal – Der Aufbau läuft auf Hochtouren Auf dem Markthallen-Areal steigt schon bald die grosse Fasnachtsparty. Bis zur Eröffnung sind gerade die Wagenbauer besonders gefordert. Julian Perrenoud

Die Wagen der verschiedenen Cliquen stehen bereit. Über fünf Wochen haben sie daran gebaut. Fotos. Franziska Rothenbühler

Erst konnte sich Ulwe Macir nicht so recht anfreunden mit diesem Plan B: Statt in Langenthals Gassen geht die Fasnacht heuer redimensioniert auf dem Gelände der Markthalle über die Bühne. Nun steht der Umzugschef in dieser alten Halle, umgeben von halb fertigen Konstruktionen der Wagenbauer, und sagt: «Wir spüren alle eine extreme Vorfreude auf das Wochenende. Es kommt gut.»