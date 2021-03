Zweiter Grossrat aus Niederbipp – Der auf Nachhaltigkeit bedachte Bürgerliche Peter Haudenschild rutscht ins Kantonsparlament nach. Damit erfüllt sich für den Zimmermeister ein lang gehegter Wunsch. Politisch setzt er auf Einzelverantwortung, aber nicht auf Einzelkampf. Béatrice Beyeler

Peter Haudenschild fühlt sich sowohl in der Werkhalle als auch am Schreibtisch wohl. Foto: Franziska Rothenbühler

Sägemehl fliegt durch die Luft, und ein warmer Duft erfüllt die Werkhalle der Haudenschild AG in Niederbipp. Junge Zimmerleute sind mit Fräsen und Akkuschraubern am Werk. Peter Haudenschild gibt ihnen unter seiner schwarzen Maske eine Anweisung, bevor er den Mundschutz für die Fotos in die Hosentasche steckt. Seine Mitarbeitenden werfen nur einen kurzen Blick auf das ungewöhnliche Treiben, schon arbeiten sie konzentriert weiter.

Ihr Chef wird künftig nicht nur die Firma führen, sondern auch im bernischen Grossen Rat politisieren. Haudenschild rutscht für seine FDP-Parteikollegin Marianne Teuscher-Abts ins Kantonsparlament nach. Teuscher-Abts hat Mitte Februar aus beruflichen Gründen überraschend ihren Rücktritt aus der Politik erklärt.