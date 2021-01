Leserreaktionen – «Der Arzt dürfte das Arztgeheimnis verletzt haben» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Arzt, der die Meldung eines Todesfalls nach einer Covid-Impfung verbreitete.

Arzt A.H. hat die Nachricht verbreitet, ein 91-Jähriger sei wenige Tage nach der Covid-Impfung gestorben. Weder die Krankengeschichte noch der Krankheitsverlauf legen einen Zusammenhang zwischen Impfung und Tod nahe. PD

Zu «Impfkritiker instrumentalisieren Tod eines 91-jährigen Schwerkranken»

Ob Arzt, Blogger oder wer auch immer spielt nicht die grösste Rolle. Was hier zu denken gibt, sind die Beispiele von Idiotie, die täglich zunehmen. Eigene Meinungen zu verbreiten ist legal, aber solche Fälle sind nichts weiteres als Hetze. Leider folgen dieser die «Schäflein» nur zu oft und immer ohne auch nur gesunden Menschenverstand zu gebrauchen, geschweige denn Fragen zu stellen. In diesem Fall: Wie gut war der Gesundheitszustand? Was waren die Vorerkrankungen oder was hat die Obduktion ergeben? Mitdenkende Menschen haben erkannt, dass im Zusammenhang mit Corona alle Meldungen mit Vorsicht zu geniessen sind. Ämter, Spezialisten und Reporter haben sich immer wieder korrigieren müssen. Es braucht keine Hitzköpfe, die diese schwierige und traurige Situation für ihre Selbstbefriedigung ausnützen. Zum Schluss sollte man festhalten, dass die 7600 Todes-opfer zwar traurig sind, aber eben doch nur 0,089 Prozent der Bevölkerung darstellen. Mark Gasche, Kirchberg

Sollte der behandelnde Arzt den Tod seines Patienten und die vorangehende Impfung ohne Zustimmung der Hinterbliebenen Dritten mitgeteilt haben, so dürfte eine Verletzung des Arztgeheimnisses vorliegen, was mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft wird. Onlinekommentar von Jack Russel

Ein 91-Jähriger einer Demenzabteilung im Kanton Luzern wurde mit dem Pfizer/Biontech-Impfstoff gegen Corona geimpft. Fünf Tage später ist der Mann tot. Der Verstorbene hatte mehrere schwere Vorerkrankungen, welche auch als Todesursache gelten. Könnte es sein, dass bisher unbekannte Nebenwirkungen im Zusammenhang mit anderen Medikamenten zum Tod kurz nach der Impfung führten? Thomas Rudolf, Thun

Es ist ganz einfach für Impf-kritiker und Coronaskeptiker: Stirbt jemand offiziell «an» Covid, dann ist es in ihren Augen «mit» Covid und nicht ursächlich. Stirbt jemand «nach» einer Impfung, dann ist die Person «an» der Impfung gestorben. Die Brille lässt keine andere Sicht zu. Onlinekommentar von Bernhard Jungen

Zu «Die Wölfin zu vergrämen, dient letztlich allen»

Es gibt keine andere Lösung: Wie der Titel in dieser Zeitung sagt, ist es richtig, «den Wolf zu vergrämen». Aber nicht nur die Wölfin, sondern alle Wölfe sollen vergrämt werden. Wir müssen Bär und Wolf beibringen, dass es bei uns Menschen unangenehm und gefährlich ist, zum Beispiel mit Herdenhunden, Elektrozäunen oder Gummischrot. Jeder Schaf-besitzer sollte die Erlaubnis erhalten, mit Gummischrot den Wolf bei zu nahem Kontakt zu vertreiben. Kein Lebewesen geht dorthin, wo es unangenehm ist. Kein Huhn geht zum Fuchs, keine Maus zur Katze, kein Wolf zu Menschen. So sollte es sein. Aber die unzugängliche Bergwelt ist ein Refugium für unsere Wildtiere und nicht für unsere Ziegen oder Schafe. Hans Schmutz, Rubigen

Zur Corona-Pandemie

Ja, das Virus ist kraftvoll und die Mutationen davon werden nicht weniger kraftvoll sein. Einer kraftvollen Herausforderung gilt es kraftvoll zu begegnen. Die aktuelle Kommunikation in der Öffentlichkeit basiert auf dem Prinzip von «Angst machen – Angst haben – Angst sein». Wir wissen, dass so unser Immunsystem in Alarmbereitschaft versetzt wird, die Hormone Adrenalin und Cortisol werden vermehrt produziert und ausgeschüttet, Entzündungen können einfacher entstehen und damit ist das Immunsystem überfordert oder geschwächt. Daher benötigen wir dringend: Erstens eine von Angst und Panik befreite Kommunikation; zweitens die Freiheit in der Bewusstwerdung und in der Umsetzung, was echt nährende Lebensmittel für Körper, Seele und Geist sind, und eventuell Unterstützung darin; drittens die Freiheit und die Angebote dazu, um uns entspannt und gesundheitsfördernd bewegen zu können; viertens die bedingungsfreie Freiheit, selbständig über unseren Körper verfügen zu können. Susanna Krebs, Boltigen