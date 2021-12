Reto Ziegler – Der arrogante Töfflibueb fährt jetzt Smart

Reto Ziegler im Porträt – Der arrogante Töfflibueb fährt jetzt Smart Der 35-Jährige ist der gelobte Spieler im aufregenden Fussballprojekt des FC Lugano – mit grösserer Lust und stärkerem Willen als manch ein Junger. Samuel Waldis

In Lugano machen der Fussball und das Leben gerade so viel Spass, dass sich Reto Ziegler fragt: «Warum nicht gleich hierbleiben nach der Karriere und für den Club weiterarbeiten?» Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Als Reto Ziegler vor ein paar Tagen im Zürcher Kreis 5 am Hardturm vorbeifährt, da packt ihn die Wehmut. In diesem Stadion gewann er mit GC seinen ersten Titel als Fussballprofi, überhaupt ist er hier zum Fussballprofi geworden. Heute steht hier eine Brache. «Es schmerzt, diesen Ort so zu sehen», sagt er.

Ziegler sitzt, als er an seinem ehemaligen Arbeitsplatz vorbeikommt, im Mannschaftsbus des FC Lugano. Und die Tessiner bekommen 2026 ein neues Stadion. Mit dieser Aussicht und dem amerikanischen Milliardär Joe Mansueto als Besitzer wird Lugano endgültig zu einem der aufregendsten Fussballprojekte der Schweiz. Ziegler hat eine Wohnung im Tessin gekauft und sagt: «Warum nicht gleich hierbleiben nach der Karriere und für den Club weiterarbeiten?»