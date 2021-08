Stefan Blättler im Porträt – Der Anti-Lauber solls richten Der wenig greifbare Berner Polizeikommandant hält sich oft im Hintergrund. Gerade deshalb eigne er sich als neuer Bundesanwalt, finden Wegbegleiter. Michael Bucher

Wird wahrscheinlich am 29. September zum neuen Bundesanwalt gewählt: Der Berner Polizeikommandant Stefan Blättler. Foto: Nicole Philipp

Die Überraschung war perfekt: Stefan Blättler, seit fünfzehn Jahren Kommandant bei der Berner Kantonspolizei, soll der neue Bundesanwalt werden. Die zuständige Gerichtskommission nominierte ihn am Mittwoch einstimmig. Dass am Ende einer zähen und von Indiskretionen geprägten Findungsphase dieser Name auftauchen würde, damit hatte niemand gerechnet.

Wer ist dieser schlaksige Mann mit den akkurat gestutzten Koteletten, der gern sein kleines Hündchen mit ins Büro nimmt? Der in Bern zwar eine bekannte, nicht aber schillernde Figur ist? Nun, der in Nidwalden als Sohn des dortigen Polizeidirektors aufgewachsene Blättler achtet bei seinen wenigen medialen Auftritten stets auf Anstand und Etikette. Anzug und Krawatte gehören dazu, ebenso die Erwähnung des Doktortitels, wenn er vorgestellt wird.