Geldblog: Börsenrisiko und -glück – Der Anlagehorizont allein ist noch kein Erfolgsgarant Und warum Geldexperte Martin Spieler im aktuellen Zinsumfeld ein Nettorenditeziel von 5 Prozent für ziemlich ambitioniert hält. Martin Spieler

Ohne Risiko, keine Rendite: Derzeit versprechen Aktien die höchsten Renditen. Illustration : Christina Baeriswyl

In Ihren Ratschlägen ist oft vom Risiko die Rede, das man selber bereit sei einzugehen. Was bedeutet Risiko konkret für mich bei Anlagen hauptsächlich in Aktien, ausgehend von einer Anlagedauer von 10 Jahren und einem guten Schlaf auch bei grossen Volatilitäten? Mich interessiert nur der Durchschnittszins per Jahr über einen längeren Zeitraum. Ist es Ihrer Meinung nach möglich, bei einer Anlage mit einer Dauer von 10 Jahren und mit genügender Diversifikation zur Minimierung des Währungsrisikos und Verhinderung von Abstürzen durch einzelne Firmen, Branchen oder Anlageklassen mit einer jährlichen, wiederkehrenden Nettorendite von 5 Prozent zu rechnen? Leserfrage von A.S.