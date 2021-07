Artfestival in Interlaken – Der Anker erwacht nochmals zum Leben Dank einer Zwischennutzung findet das Artfestival vom 9. bis 12. September im ehemaligen Konzertlokal und in den zugehörigen Hotelzimmern statt. Christoph Buchs

Simon Wenk (Mitte) sowie Marc und Livia Gertsch gehören zum Organisationsteam des Artfestivals Interlaken, das vom 9. bis 12. September im Goldenen Anker stattfindet. Foto: Christoph Buchs

Viermal fand das Artfestival im Hotel Touriste an der Rugenparkstrasse in Interlaken statt. Das Gebäude mochte in seinem morschen Zustand seine Tage als Gasthaus hinter sich haben, doch für das Organisationsteam des Festivals war es der perfekte Platz: Unten, in der Empfangshalle, gab es Konzerte und Performances, und oben, in den vielen ehemaligen Hotelzimmern, konnten sich die Künstlerinnen und Künstler nach Lust und Laune austoben. Wegen des bevorstehenden Abrisses war es auch egal, wenn Wände, Böden und Decken bemalt oder anderweitig geschmückt wurden.