Zeugenaufruf in Langenthal – Der Angreifer wird weiterhin gesucht Ende Oktober kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung auf offener Strasse. Der Mann, der eine Frau geschlagen haben soll, wurde noch nicht gefunden.

Ein Mann schlug eine Frau in Langenthal auf offener Strasse, genau an der St. Urbanstrasse. Diese Meldung ging am Nachmittag des 30. Oktober bei der Kantonspolizei ein, welche umgehend ausrückte. Doch bis heute bleibt die Suche nach dem Täter unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft erfolglos.

Aussagen zufolge warteten am besagten Tag eine Frau sowie ein Mann mit einem grossen Hund an der Bushaltestelle Tell/Kantonalbank. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Mann griff die 26-Jährige unvermittelt an, woraufhin sie rückwärts in eine Sitzbank stürzte.

Mit der Ambulanz ins Spital

Gemäss aktuellem Stand der Ermittlungen überquerte der Mann anschliessend mit seinem Hund die St. Urbanstrasse und stieg dort in den Bus der Linie 52 Richtung Herzogenbuchsee. Die verletzte Frau wurde nach dem Vorfall von Passanten betreut und dann mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Der Unbekannte wird 50 bis 55 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter gross geschätzt. Laut den Beschreibungen hat er eine schmale Statur und kurze, graue Haare. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine Arbeitsjacke mit silbernen Reflektoren und Jeans. Beim Hund handelt es sich wahrscheinlich um einen Leonberger mit dunkelbraunem Fell, der Kopfbereich schwarz.

Ein Passant soll den Vorfall gefilmt haben. Er und allfällige weitere Zeuginnen und Zeugen werden von der Staatsanwaltschaft gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

sog