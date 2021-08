Vor 20 Jahren in Burgdorf – Der Anfang vom Ende für den «Tägu» Der Beschluss aus dem Jahr 2001, dass das «Burgdorfer Tagblatt» fortan nur noch dreimal pro Woche erscheint, entpuppte sich als bescheidener Erfolg. Cornelia Leuenberger

Über 170 Jahre lang hatte Burgdorf eine «unabhängige Lokalzeitung für Stadt und Region». Im Oktober 2004 sass die «Aemme Zytig» dem «Tägu» aber schon hart im Nacken. Foto: Stefan Anderegg

In der «Berner Zeitung» vom 9. August 2001 war zu lesen: «Der ‹Tägu› kommt nicht mehr täglich.»

Die Aktionäre hatten es so gewollt: Das «Burgdorfer Tagblatt» erschien ab dem August 2001 nicht mehr als Tageszeitung, sondern nur noch dreimal pro Woche. Jeweils am Dienstag und Freitag in der Normalauflage und am Mittwoch als «Burgdorfer Woche» in einer Grossauflage von rund 25’000 Exemplaren.

Zu 30 Prozent gehörte der «Tägu» damals der Espace Media Groupe, die auch die BZ herausgab. Die Geschäftsleitung lag in den Händen der Betriebsgesellschaft Burgdorfer Tagblatt. Das Blatt müsse sich am Markt orientieren, um mittel- und langfristig zu überleben, war von dieser Seite zu hören.