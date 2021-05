Analyse zur Aufhebung der Maskenpflicht – Der Anfang vom Ende der Pandemie Wer in den USA vollständig geimpft ist, darf wieder unverhüllt lächeln. Der Entscheid stösst die wichtige Debatte an, wie man die Pandemie beenden soll. Meinung Christina Berndt

Maske weg: First Lady Jill Biden und Präsident Joe Biden am Samstag vor dem Weissen Haus. Foto: Tasos Katopodis (Getty)

Seit Donnerstag letzter Woche, dem Tag, an dem in den Vereinigten Staaten der 250-millionste Piks gegen Covid-19 gesetzt wurde, verkündete die dortige Seuchenschutzbehörde CDC, vollständig Geimpfte müssten ausser in dichtem Gedränge wie in Bussen oder an Flughäfen keine Maske mehr tragen. Auch nicht im Kino, im Theater, beim Friseur. Und nicht einmal im aerosolvernebelten Fitnessstudio oder beim viruslastigen Singen.

Ohne Zweifel ist der Maskenfall mit gewissen Risiken verbunden.

Viele Amerikaner, und vor allem republikanische Politikerinnen und Politiker, haben das Ende des Maskenverbots gefeiert. Aber man kann diese Entscheidung durchaus mit einem mulmigen Gefühl betrachten.

Denn: Ohne Zweifel ist der Maskenfall mit gewissen Risiken verbunden. Zwar sind Geimpfte selbst sehr gut vor Covid-19 geschützt, und es geht von ihnen auch nur eine kleine Gefahr für andere aus. Aber im Einzelfall kann es eben doch passieren. Nicht bei jedem Menschen schlägt die Impfung gut an, und auch in den USA mit ihrem raschen Impffortschritt haben immerhin noch 40 Prozent der Menschen keinen Immunschutz gegen das Virus erhalten.

Trotzdem ist die Entscheidung ein wichtiges Signal. Sie macht Impfungen in einem Land, in dem die Begeisterung für den schützenden Piks gerade deutlich nachlässt, wieder attraktiver. Zudem stösst sie einen wichtigen gesellschaftlichen Diskurs an. Nämlich den, wie genau man das Ende der Pandemie eigentlich begehen will.

Das Coronavirus gehört jetzt zum Artenreichtum dieses Planeten, es wird immer neue Opfer finden – umso leichter, je mehr Regeln fallen. Und doch werden alle Regierenden eines Tages die Entscheidung treffen müssen, wann es mal gut ist mit den Massnahmen gegen die Pandemie, wann welche der vielen Regularien und Einschränkungen, die das Leben auch abseits von Krankenhausbetten und Intensivstationen belasten, fallen sollen. Ein Restrisiko bleibt dann bei jeder Lockerung.

Es wird also stets eine Frage der Abwägung sein. Wie gefährlich ist Sars-CoV-2 vor dem Hintergrund von Impfquote und Mutanten noch für eine Gesellschaft? Wie viele Kranke und Tote ist man bereit, in Kauf zu nehmen? Welcher Massnahmenstopp bietet die grösste Erleichterung bei kleinstem Risiko? Und welche Regeln sind allen Bürgern noch zuzumuten, obwohl ein Grossteil der Gesellschaft sie nach der Impfung gar nicht mehr braucht und ein Grossteil der Übrigen – sei es aus Angst vor der Impfung oder aus der Überzeugung heraus, Corona werde sie nicht schlimm treffen – freiwillig auf Schutz verzichtet?

Die Gesellschaft muss entscheiden, was ihr wie wichtig ist.

Kaum eine dieser Fragen ist wissenschaftlich exakt zu beantworten, nicht einmal jene zum Restrisiko durch gelupfte Masken von Geimpften. Vielmehr muss die Gesellschaft entscheiden, was ihr wie wichtig ist. Daher werden einzelne Entscheidungen immer auch populistisch motiviert sein. Wie jetzt in den USA. Dort war die Maskenpflicht lange Zeit besonders heftig umstritten, Donald Trump hat seinen Teil dazu beigetragen.

Umso mehr stilisieren US-Präsident Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris das barrierefreie, offen lächelnde Gesicht nun als American Way of Life. Dabei ist angesichts der Einschränkungen für Bildung, Kultur und Arbeit das bisschen Maskentragen nun wirklich eines der kleineren Probleme in dieser Pandemie.

