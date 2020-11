Mehr Öffentlichkeitsgesuche Infos einblenden

Das Öffentlichkeitsgesetz trat 2006 in Kraft, seither steigt die Zahl der Gesuche kontinuierlich an. Vergangenes Jahr gingen bei den Bundesbehörden 905 Öffentlichkeitsgesuche ein. Das entspricht einer Steigerung von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. «Es ist davon auszugehen, dass diese Tendenz auch in den kommenden Jahren anhalten wird, zumal in der Gesellschaft eine allgemeine Zunahme der Transparenzansprüche gegenüber Verwaltung und Politik festzustellen ist», heisst es im jüngsten Tätigkeitsbericht des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. In 59 Prozent der Fälle gewährten die Behörden den Antragstellern vergangenes Jahr einen vollständigen Zugang zu den Dokumenten, in 19 Prozent der Fälle einen teilweisen Zugang. (jbu)