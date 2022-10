Trauffer mit 16 neuen Songs – Der Alpentainer meldet sich zurück Trauffer ist zurück mit 16 neuen Songs. Am 28. Oktober erscheint das Album «Glöggelä». Auch ein Grautier spielt die Hauptrolle. Livekonzerte sind ab März 2023 geplant. Hans Urfer

Trauffer präsentiert seine neue CD «Glöggele» auf der Terrasse der Trauffer Erlebniswelt in Hofstetten. Foto: Hans Urfer

«Das Eselbaby war beim Dreh zum Single-Video gerade mal einen Monat alt, aber so süss, und das Bild ist einfach geil», kommentiert Marc Trauffer beim Interviewtermin im Restaurant der Trauffer-Erlebniswelt in Hofstetten das Cover-Foto der neuen CD «Glöggelä». Die kleine Eseldame schaffte es also wie bei früheren Trauffer-Produktionen jeweils auch Kuh, Hund und Ziege auf das Cover der Compact Disc.