Kolumne Bern & so – Der Algorithmus, dein nerviger Freund Werbe-Algorithmen geben vor, unser langjähriger Kumpel zu sein. Meist ähneln sie eher der demenzkranken Grosstante. Michael Bucher

Das Internet nervt. Nicht etwa, weil mir auf Facebook täglich leicht bekleidete Damen mit Namen wie Herta Kuttner Stengel oder Margareta Miete Traube Freundschaftsanfragen schicken. Nein, für diese Namenskreationen aus der Kreativabteilung eines kriminellen Netzwerks aus Osteuropa empfinde ich schon fast Hochachtung.

Die Kolumne Infos einblenden In der Kolumne «Bern & so» teilen Simone Lippuner, Michael Bucher, Martin Burkhalter und Sandra Rutschi abwechselnd ihre kleinen und grossen Beobachtungen rund ums Leben im Kanton Bern.

Es sind die Werbe-Algorithmen, die mich nerven. So was braucht die Welt nicht. Ebenso wenig wie Genitalherpes. Oder ein Duett von Céline Dion und Barbra Streisand. Werbe-Algorithmen gaukeln vor, uns exakt zu kennen – so als wären sie ein langjähriger Kumpel. Das ist natürlich Blödsinn. Beispiele: Seit ich vor über einem Monat online einen teuren Rasierapparat gekauft habe, werden mir beim Scrollen durch meine Social-Media-Profile in inflationärem Mass Rasierapparate in allen Formen aufs Auge gedrückt. Der Algorithmus wird hier zur demenzkranken Grosstante, die einem zu jedem Geburtstag einen Römertopf schenkt, obwohl man ihr jedes Mal aufs Neue sagt, es sei jetzt mal gut.