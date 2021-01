Kennen Sie das Dilemma auch? – Der Algorith macht, was der Algorithmus(s) Zug fahren bei diesen Preisen? Noch mal spülen oder Wasser sparen? In dieser Kolumne befasst sich der Langenthaler Maximilian Jacobi mit inneren Widersprüchen, die uns täglich begleiten. Maximilian Jacobi

Bild: PD

Sie bestimmen mittlerweile massgeblich unser Leben, befinden sich in aller Munde, ihr Einfluss wächst schneller, als wir konstruktive Fragen stellen können, und kein Kraut scheint gegen sie gewachsen – die Rede ist natürlich nicht von Coronaviren, sondern Algorithmen.

Doch sind die in Servern hausenden Ungetüme wirklich so schlimm? Ohne die kühnen Perlentaucher in dem Meer aus Exkrementen, was das Internet nun mal ist, wäre ich nie in den Genuss so mancher süssen Sternstunde der Glückseligkeit gekommen. Die meisten guten Videos wären ungesehen an mir vorübergezogen und nur Daniel Ek (CEO von Spotify) weiss, wie leer mein «Lieblingssongs»-Ordner ohne diese kleinen Helferlein wäre.