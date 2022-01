Vor der Langenthaler Fasnacht – Der Akkordwürger-Gugge fehlt die jährliche Krönung Die Pandemie hat der Gugge schon zweimal den Jahreshöhepunkt genommen – und auch jetzt steht die Fasnacht auf wackligen Beinen. Dennoch schaffen sie es, bei Laune zu bleiben. Pauline Jacobi

Akkordwürger-Präsidentin Karin Fankhauser und Tambourmajor Patrick Jordi heben den guten Zusammenhalt ihrer Gugge hervor. Foto: Franziska Rothenbühler

«Statt über die schwierige Zeit zu sprechen, schauen wir lieber in die Zukunft», sind sich Karin Fankhauser und Patrick Jordi einig, als sie sich im Würgerkeller an der Käsereistrasse zum Interview hinsetzen.

Als 2020 die Langenthaler Fasnacht wegen Covid-19 zum ersten Mal abgesagt werden musste, traf dies alle Fasnächtler und Cliquen gleichermassen. So auch die Guggenmusik Akkordwürger. Patrick Jordi ist deren Tambourmajor, Karin Fankhauser die Vereinspräsidentin. Und auch in diesem Jahr ist offen, ob der Anlass stattfinden kann.

Bei einer gewohnten Fasnacht, so Jordi, verlaufe vieles nach Plan, und jeder Cliquenverantwortliche wisse, was zu tun sei. Als vor zwei Jahren keine Fasnacht stattfinden konnte, herrschte kurzzeitig Krisenstimmung im Vorstand der Akkordwürger. In der Folge trafen sich die elf Vorstandsmitglieder mindestens einmal jeden Monat statt der regulären sechsmal pro Vereinsjahr, um die sich stetig ändernde Lage zu analysieren.