Stadtratswahlen Burgdorf – Der Älteste ist 77, die Jüngsten sind 18 Wer sind die 52 Frauen und 95 Männer, die um 40 Sitze im Burgdorfer Parlament kämpfen? Wie alt oder jung sind sie? In welchen Berufen arbeiten sie? Ein Blick in die neun Listen der Gemeindewahlen von Ende November. Urs Egli

Die Plakate auf dem Kronenplatz in Burgdorf künden die Burgdorfer Gemeindewahlen von Ende November an. Foto: Christian Pfander

147 Personen treten am 29. November zu den Wahlen in den Burgdorfer Stadtrat an. 52 Frauen und 95 Männer haben das gleiche Ziel: Sie wollen eines von 40 Mandaten erobern. Der Kampf wird hart werden, denn 37 Personen möchten ihre Sitze verteidigen und können damit auf den sogenannten Bisherigenbonus zählen. Doch wer sind diese Politikbegeisterten, die bereit sind, einen Teil ihrer Freizeit zum Wohl der Gesellschaft zu opfern?

Jungpartei will Sitz zurückerobern

Die Jungfreisinnigen (JF) machen ihrem Namen alle Ehre: Von den elf Kandidierenden sind deren vier im Jahr 2002 geboren und damit gerade mal 18-jährig. Die Ältesten auf der Wahlliste erblickten 1994 das Licht der Welt. Das Ziel der fünf Frauen und sechs Männern ist klar: Sie wollen den 2016 verlorenen Sitz der JF im Stadtparlament zurückerobern. Das gleiche Schicksal ereilte vor vier Jahren die CVP, die das Comeback heuer noch nicht wagen will. Möglich ist, dass die Christlichdemokratische Volkspartei bei den Burgdorfer Gemeindewahlen 2024 ganz verschwunden sein wird, falls die Fusion mit der Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP) zur neuen Partei Die Mitte zustande kommt.