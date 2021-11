Kulturanlass in Thun – Der Adventskalender kehrt zurück Nach einer Corona-bedingten Pause im Vorjahr findet der Adventskalender im Tertianum Bellevue-Park heuer wieder statt – mit Klassik, Tanz, Spoken Word und mehr. PD

Eines von mittlerweile Hunderten von Beispielen für eine Darbietung im Thuner Adventskalender: Die Musiker Joel Graf (l.) und Lukas Tschanz alias Lukatsch im Salon de Réunion des Tertianum Bellevue-Park. Foto: Hans Kopp

Vom 1. bis und mit 24. Dezember verwandelt sich das Chalet Salon de Réunion im Tertianum Bellevue-Park am Göttibachweg 2 in Thun wieder täglich in eine Kleinkunstbühne. Jeden Abend um 18 Uhr öffnet sich ein «Adventstüürli» in Form einer rund halbstündigen künstlerischen Darbietung.

«Von klassischen Ensembles, jazzigen Minikonzerten über A-Capella-Formationen hin zu Spoken Word oder tänzerischen Darbietungen hat es für jeden Geschmack etwas dabei», schreibt das 6-köpfige, ehrenamtliche OK in einer Medienmitteilung. Wie in jedem Adventskalender bleibe es natürlich ein Geheimnis, welcher Act sich hinter welchem der 24 Türchen verberge.

Hohler, Christ und viele mehr

Beim diesjährigen Adventskalender handelt es sich um die 15. Ausgabe der Veranstaltung. Im letzten Jahr musste der Anlass, der über ein treues Publikum verfügt, wegen der Pandemie abgesagt werden. Dank Reserven, Sponsoren- und Spendengeldern habe den Kunstschaffenden trotzdem die volle Gage ausbezahlt werden können, heisst es in der Mitteilung.

Das OK konnte die meisten Künstlerinnen und Künstler aus dem letztjährigen Programm für die Ausgabe 2021 wiedergewinnen. Während das altbekannte Format bleibt, wird heuer aufgrund der Vorgaben des BAG der Zutritt neu geregelt: Konkret besteht eine Zertifikatspflicht, und die Platzzahl ist auf 100 Besuchende beschränkt.

Nebst einer Darbietung speziell für Kinder am 9. Dezember wartet der Thuner Adventskalender 2021 mit ein paar bekannten Namen auf – wie zum Beispiel Franz Hohler, Lisa Christ oder Simon Chen. Das genaue Auftrittsdatum ist wie erwähnt … geheim.

