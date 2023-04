YB-Talent Aurèle Amenda – Der Abwehrchef der Zukunft Er weiss, wie es ist, auf seine Chance zu warten: Aurèle Amenda blieb geduldig, bis er im Cup-Halbfinal seinen grossen Moment erlebte. Gut möglich, dass das sein Durchbruch war. Fabian Sangines

Mittlerweile mittendrin: YB-Abwehrtalent Aurèle Amenda. Foto: Cornelia Sigrist (foto-net)

Raphael Wicky hätte es sich einfach machen können. Zwei Trainings hatte Fabian Lustenberger immerhin schon komplett absolviert, er hätte auf die Erfahrung des Captains aus 470 Matchs bauen können, die ihm schon geholfen hätte, für den Cuphalbfinal bereit zu sein. Und doch setzte Wicky in Basel den 34-Jährigen auf die Ersatzbank und beorderte Aurèle Amenda in die Startformation – der ultimative Vertrauensbeweis für den Teenager. Und vielleicht das letzte, deutlichste Signal, dass der 19-Jährige endgültig in der 1. Mannschaft der Young Boys angekommen ist.